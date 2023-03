Gräfelfing:Kita-Gebühren steigen sprunghaft

Die Gemeinde Gräfelfing erhöht zum September die Beiträge für die kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen deutlich. Der Gemeinderat ist damit mehrheitlich dem Beschluss des Hauptausschusses gefolgt. Die Anpassung wird aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung vor allem im Personalbereich nötig. Die Kinderbetreuung ist schon lange ein Minusgeschäft im kommunalen Haushalt. Dass die Kostensteigerung jetzt so erheblich ausfällt, liegt auch daran, dass die Gemeinderäte es versäumt hatten, in den vergangenen Jahren einer Angleichung der Beiträge zuzustimmen.

Die Gemeinde gibt bei den Kosten für die Kinderbetreuung in der Kommune den Takt vor, an ihr orientieren sich etwa die kirchlichen Träger von Betreuungseinrichtungen. Auch bei ihnen macht sich die mangelnde Kostendeckung bemerkbar. Die Gemeinde war somit gezwungen, die Beiträge anzupassen; zuletzt war das im Jahr 2016 erfolgt. In den kommunalen Kindergärten fallen von September 2023 an durchschnittlich Mehrkosten von 100 Euro pro Kind und Monat an, je nach Betreuungsumfang. Seit es für alle Eltern einen staatlichen Zuschuss von 100 Euro zur Kindergartenbetreuung gibt, bezahlen Eltern aktuell in manchen Buchungskategorien nur rund 20 Euro im Monat.

In den Kinderkrippen steigen die Beiträge um rund 40 bis knapp 100 Euro im Monat. Ebenfalls beschlossen wurde, Eltern mit Jahreseinkünften von maximal 70 000 Euro einen Zuschuss zur Kinderbetreuung zu gewähren. Die SPD-Fraktion und Günter Roll (Bürgerverein Gräfelfing-Lochham) stimmten gegen eine Gebührenerhöhung.