Gut 1800 Kilometer liegen zwischen Gräfelfing und Kiew - eine Strecke, die die Schüler und Lehrer des Kurt-Huber-Gymnasiums gemeinsam locker gelaufen sind. Rund 600 von ihnen hatten sich vorige Woche zum Spendenlauf für die Ukraine angemeldet, ein Kilometer maß der Parcours durch den Paul-Diehl-Park, der auch mehrmals gelaufen oder gegangen werden durfte. Der Mindesteinsatz, den Sponsoren für jeden gelaufenen Kilometer zahlen durften, betrug einen Euro. Gelaufen wurde nach Jahrgängen von den 5. Klassen bis zur Q12. Die Hälfte des so gesammelten Geldes geht an Unicef, die andere Hälfte teilen sich die Ärzte ohne Grenzen und die Jugendbegegnungsstätte in Krzyżowa (Kreisau) in Polen, mit der das KHG seit 20 Jahren in Kontakt steht und die rund hundert aus der Ukraine geflüchtete Familien aufgenommen hat.