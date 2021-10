Der Austausch zwischen Gräfelfing und der Mongolei geht weiter: Auf Einladung der Literarischen Gesellschaft und der Gemeinderätin Ochmaa Göbel (CSU) hat Bürgermeister Peter Köstler (CSU) unlängst Dendev Terbishdagva, einen Berater des mongolischen Premierministers empfangen. Zuvor waren bereits der Schriftsteller und Schamane Galsan Tschinag und die Regisseurin Byambaasuren Davaa in der Würmtalgemeinde. Terbishdagva las bei seinem Besuch vor begeistertem Publikum im Bürgerhaus aus seinem stark autobiografischen Buch "Im Jahr des roten Affen".

Terbishdagva bekleidete bereits hochrangige Ämter: Er war Botschafter in Deutschland, Abgeordneter, Minister und sogar zeitweise selbst Regierungschef der Mongolei. Köstler empfing den weit gereisten Gast zusammen mit dem Botschafter der Mongolei in Berlin. Hauptsächliches Thema des Treffens waren die deutsch-mongolischen Kontakte und das damit verbundene Potenzial für Austausch und mögliche Projekte.

Die demokratische Mongolei behauptet sich zwischen den zwei übermächtigen autoritären Nachbarn Russland und China und schätzt Kontakte in den Westen, nicht zuletzt nach Gräfelfing. Zustande kommen diese durch Ochmaa Göbel, die Ehefrau von Landrat Christoph Göbel (CSU) sowie erste und bislang einzige Mongolin, die ein politisches Mandat in Deutschland innehat. Sie begrüßte den Gast im Bürgerhaus. "Sie haben ein wunderbares Buch geschrieben und darin Zeugnis abgelegt von dieser so wechselhaften und interessanten Zeit", so Ochmaa Göbel zu dem Autor.