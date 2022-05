Die zehn Leitlinien, die der Gräfelfinger Gemeinderat mit Hinblick auf die künftige Verkehrsentwicklung in der Kommune formuliert hat, waren mutig. In der ersten postulierte das Gremium etwa die Bereitschaft, Raum für Experimente zu schaffen und neue Mobilitätsideen zu erproben. Über diese Leitlinien, die die Verkehrswende einleiten sollen, will das Bürgerforum Interessengemeinschaft Gartenstadt Gräfelfing (IGG) in der Reihe "Gräfelfinger Gartenstadtgespräche" nun diskutieren. Unter dem Titel "Mobil in Gräfelfing - die 10 neuen Leitsätze" lädt die IGG für diesen Mittwoch, 11. Mai, um 19 Uhr in die Gaststätte Gräfelfinger am Bahnhofsplatz ein. Dabei geht es um die Frage, welchen Konfliktstoff die Leitsätze bieten, wie Umsetzungsmaßnahmen aussehen könnten und wie die Bürgerschaft eingebunden werden kann.