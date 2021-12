Von Annette Jäger, Gräfelfing

Wenn der Gemeinderat den Haushalt für das kommende Jahr absegnen soll, ist das meist der Zeitpunkt für ausschweifende Plädoyers der Fraktionssprecher: Die Verwaltung wird gelobt, mit der Finanzplanung ist man einverstanden und eine Mahnung, das Geld - wenn auch im Überfluss vorhanden - dennoch besonnen auszugeben, gehört auch dazu. So kennt man das in Gräfelfing. In diesem Jahr hat man sich das alles gespart. Wenn eine Gemeinde am Jahresende 260 Millionen in der Rücklage zu verzeichnen hat, ist wohl alles gesagt - finanziell läuft es jedenfalls.

Und so konnte kurz vor Weihnachten der Gräfelfinger Haushalt ohne eine Wortmeldung und ohne Kommentar einstimmig abgesegnet werden. Die Eckdaten: Der fulminante Rücklagenstand kommt vor allem durch die sprudelnde Gewerbesteuer zustande. Auf rund 164 Millionen Euro beläuft sich die Summe, Stand 14. Dezember. Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von knapp über 169 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt ist mit 79 Millionen Euro angesetzt. An den Kreis ist mit 94 Millionen Euro so viel Umlage zu zahlen wie noch nie.

Im kommenden Jahr wird die Gemeinde in viele Bauprojekte investieren, aber auch die Verwaltung verstärken: Unter anderem wird eine neue Stelle im Umweltamt geschaffen, um den wachsenden Aufgaben im Bereich Klimaschutz gerecht zu werden. Zudem soll ein neuer Mitarbeiter im IT- Bereich die Digitalisierung vorantreiben.