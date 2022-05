Wechsel in der Grünen-Fraktion

Nach 17 Jahren gibt Frauke Schwaiblmair Ende Juli ihr Mandat im Gräfelfinger Gemeinderat ab. Ihren Platz in der Fraktion der Grünen/Unabhängigen nimmt Jürgen Evers ein. Für ihren Rücktritt gibt Schwaiblmair persönliche Gründe an. Sie bedauere ihr Ausscheiden, sagte sie zur SZ. Schwaiblmair bleibt Bezirksrätin. Jürgen Evers rückt von Listenplatz vier in den Gemeinderat nach. Der Orchestermusiker ist auch beim Bund Naturschutz aktiv. Gräfelfinger Schüler kennen ihn von seiner Tätigkeit als Schulweghelfer.