Von Michael Morosow, Gräfelfing

Das größte Hurra in der Geothermiebranche bricht dann aus, wenn Dampf aus dem Bohrloch zischt und damit das Vorkommen heißen Tiefenwassers garantiert ist. Davon ist man in Gräfelfing noch ein gutes Stück entfernt, aber zum Jubeln ist Bürgermeister Peter Köstler (CSU) jetzt schon zumute. "Ich bin sehr froh, nun die gute Nachricht überbringen zu können, dass es losgeht", verkündet Köstler in einer Pressemitteilung. Das Erwärme-Vorhaben der Gemeinde nehme Fahrt auf und inzwischen könne auch ein Zeitplan vorgelegt werden, heißt es darin. Beginn der Tiefenbohrungen soll demnach in circa zwei Jahren sein, voraussichtlich auf einem Teil der Koppelflächen des Reitvereins nördlich der Würmtalstraße und westlich des Neurieder Wegs.

Für die Umsetzung des ehrgeizigen Vorhabens hat die gemeindliche Fernwärme Gräfelfing GmbH die Silenos Energy GmbH & Co. KG als Partnerin gefunden und mit ihr bereits im April dieses Jahres die Projektgesellschaft "Geothermie Gräfelfing GmbH & Co. KG" gegründet, wie die Gemeinde allerdings erst jetzt bekannt gibt. Gräfelfing hält an dieser 51 Prozent der Geschäftsanteile, Silenos Energy 49 Prozent.

Nicht jeder kann sofort mit einem Anschluss rechnen

Nach Abnehmern der geothermischen Fernwärme müssen die Betreiber wohl nicht lange Ausschau halten, eine Haushaltsbefragung im Frühjahr 2017 lasse auf großes Interesse und breite Akzeptanz in der Bevölkerung schließen, heißt es in der Pressemitteilung. Die Genehmigungs- und Detailplanungsphase werde voraussichtlich bis zum dritten Quartal 2023 andauern, die Arbeiten am Bohrplatz Anfang 2024 beginnen, der Start der Bohrarbeiten ist für das dritte Quartal 2024 vorgesehen, der Baubeginn für das Fernwärmenetz und die Heizzentrale für das erste Quartal 2025.

Die Genehmigungs- und Detailplanungsphase, die nun bis Mitte 2023 anstehe, diene auch der Gewinnung von wichtigen Fördermitteln, die mit zur Finanzierung des Projekts beitrügen. Über die endgültige Fertigstellung und den Anschluss der ersten Haushalte könne zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine konkrete Aussage getroffen werden, schreibt die Gemeinde, die Bürgerinnen und Bürger würden jedoch engmaschig über den Projektverlauf informiert.

Allerdings kann wohl nicht jeder Interessent mit einem sofortigen Anschluss rechnen. Es werde mehrere Ausbaustufen geben, die ihre Zeit in Anspruch nähmen. Es gebe aber jetzt schon eine Vormerkliste, auf die man sich setzen lassen könne. Auch wenn es noch dauere, ein entscheidender Schritt in diese Richtung sei nun definitiv getan. Dass ein lohnenswertes Energiepotential unter ihren Füßen liegt, das wissen die Gräfelfinger seit 2009, da seismische Messungen positive Ergebnisse lieferten.