Von Annette Jäger, Gräfelfing

Das Geothermieprojekt der Gemeinde Gräfelfing geht in die konkrete Umsetzung. Bei einer ersten sogenannten Aufschlussbohrung seien Bodenproben entnommen worden, die Erkenntnisse über die exakte Tiefe des Grundwassers sowie weitere geophysikalische Eigenschaften liefern sollen, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Um die Versorgung großer Teile der Gemeinde mit der Tiefenwärme möglichst schnell zu erreichen, sind Hausbesitzer jetzt aufgefordert, sich im Rathaus zu melden, wenn sie angeschlossen werden wollen.

Bereits Ende 2023 oder Anfang 2024 soll der Bohrplatz auf einem Teil der Koppelfläche des Reitvereins zwischen Würmtalstraße und Neurieder Weg eingerichtet werden. Die Bohrung selbst ist für das dritte Quartal 2024 vorgesehen. Läuft alles wie geplant, soll parallel zur Bohrung noch im Jahr 2024 mit der Verlegung des Fernwärmenetzes und dem Bau der Heizzentrale begonnen werden. Schon jetzt verlegt die Gemeinde bei Straßenbauprojekten Fernwärmerohre, wenn es notwendig und sinnvoll erscheint. So soll es zum Beispiel bei der in diesem Jahr geplanten Fahrbahnsanierung auf der östlichen Bahnhofstraße wie auch in der Straße Am Kirchenhölzl geschehen. Immobilieneigentümer dieser Straßenzüge sind aufgerufen, mit der Gemeinde in Kontakt zu treten und eine Absichtserklärung abzugeben, wenn sie an die Geothermie angeschlossen werden wollen. Auch alle anderen Eigentümer können sich auf eine Vormerkliste setzen lassen. Die Absichtserklärungen sind laut Gemeinde wichtig, um die Wirtschaftlichkeit des Projekts planen zu können. Je mehr Eigentümer Interesse an der Geothermie bekundeten, desto schneller könne der Ausbau erfolgen, heißt es aus dem Rathaus.

In einer ersten Ausbaustufe ist geplant, die Hauptleitung in einem Ring vom Bohrplatz entlang der Würmtalstraße, Bahnhofstraße, Rottenbucher Straße, Lochhamer Straße, Würmstraße und Am Anger sowie der Pasinger Straße zurück zum Bohrplatz zu führen. Ebenfalls soll in der ersten Ausbaustufe das Gewerbegebiet angeschlossen und vom Bohrplatz aus versorgt werden. Weitere Ausbaustufen werden nach einer Wärmebedarfsanalyse im Laufe des Jahres 2023 über die Homepage der Geothermie-Gesellschaft Gräfelfing kommuniziert (www.geothermie-graefelfing.de ).Bereits im Jahr 2022 hat die Gemeinde als Projektpartner die Silenos Energie GmbH & Co. KG gewonnen und eine gemeinsame Projektgesellschaft "Geothermie Gräfelfing GmbH & Co. KG" gegründet, die das Tiefengeothermie­projekt in der Gemeinde umsetzt.