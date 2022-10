Die Grundschule Lochham auf dem Schulcampus, das sogenannte Unterfeld in der Rottenbucherstraße, Bauten rund um die Kirche St. Stefan - Georg Pollok hat als Architekt Gräfelfings städtebauliches Erscheinungsbild mitgeprägt. Am Montag ist er nur drei Tage vor seinem 95. Geburtstag gestorben. Pollok hat sich vor allem in dem 1956 gegründeten Wohnungsunternehmen der Gemeinde Gräfelfing, der Gemeindebau, engagiert und stand dem Unternehmen beratend und planend und bis 2014 als Mitglied des Aufsichtsrates zur Seite. Darüber hinaus hat er das Unterfeld, die Wohnbebauung entlang der Rottenbucher Straße, heute größtenteils Wohnungen der Gemeindebau, entwickelt und umgesetzt. Beim Bau der Pfarrkirche Sankt Stefan agierte er 1971 als Bauleiter, es folgten vielfache Erweiterungen des Pfarrzentrums, die seine gestalterische Handschrift tragen. In der Kirche war er ehrenamtlich engagiert, unter anderem im Pfarrgemeinderat. Für sein Wirken erhielt er im Jahr 2013 die silberne Bürgermedaille der Gemeinde Gräfelfing.