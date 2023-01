Büchereileiterin Elke Naeve (rechts) und Mitarbeiterin Susanne Ott sind derzeit am Kistenpacken. Alles wird nummeriert, damit es an den richtigen Platz kommt.

Von Annette Jäger, Gräfelfing

Ganze 700 Regalmeter voller Bücher ziehen gerade in Gräfelfing um: Die Gemeindebücherei richtet sich in diesen Wochen ihre neue Bleibe in der Stefanusstraße 8 in der ehemaligen Doemens-Brauereifachschule ein. Dafür müssen kistenweise Bücher aus dem bisherigen Domizil im Bürgerhaus ihren Weg in das neue, einen Kilometer entfernte Interimsquartier finden. Sechs Wochen dauert es, bis jedes Buch, jeder Film, jede Zeitschrift und auch die Kaffeemaschine wieder ihren Platz gefunden haben.

"Ein Plan ist unbedingt nötig", sagt Elke Naeve lachend. Der Büchereiumzug ist eine logistische Herausforderung. Damit Bücher und Medien auch wieder thematisch sortiert am neuen Standort in der Doemens-Schule ankommen, wurden die Bücherregale durchnummeriert und alle Umzugskisten mit Aufklebern versehen. Eine Umzugsfirma packt alles ein und wieder aus - die Feinsortierung übernimmt dann das Bücherei-Team. Dazu kommen noch 400 Kubikmeter an übriger Einrichtung: Computerarbeitsplätze, Tische, Büromaterial, Kellerinventar und vieles mehr ist ebenfalls umzuziehen. Am Donnerstag wurden die letzten Umzugskisten transportiert.

Der Umzug ist nötig, weil das Bürgerhaus saniert und umgebaut und damit auch die Bücherei völlig neugestaltet und vergrößert wird. Etwa zwei Jahre bleibt die Bücherei in ihrem Interimsquartier und hat mit dem Umzug einen Etagenwechsel vollzogen: vom Dachgeschoss im Bürgerhaus ins Erdgeschoss in der Stefanusstraße. Im neuen Domizil - der Eingang erfolgt über die Schmidbauerstraße - steht der Bücherei das gesamte Erdgeschoss und ein Raum im Obergeschoss zur Verfügung. Es wird wieder ein wenig eng werden, meint Naeve, aber "ich habe das Gefühl, das wird ein guter Ort". Teilweise wurden Wände zwischen den Räumen im Erdgeschoss entfernt, um die Zimmer zu verbinden, es gibt neuen Teppichboden, der Blick kann durch die vielen Fenster vom Frühjahr an ins Grüne schweifen. Am 14. Februar öffnet die neue Bücherei ihre Türen, bis dahin ist sie nur online erreichbar.

Während die Bücherei sich im Provisorium einrichtet, laufen im Hintergrund die Planungen für die neue Leselandschaft im Bürgerhaus, "da sind wir aktiv eingebunden", sagt Naeve. Einige Jahre hat sie immer wieder mit Nachdruck im Gemeinderat vorgesprochen und auf die Dringlichkeit der Modernisierung der Ausleihbibliothek hingewiesen. "Jetzt freue ich mich auf die Realisierung."