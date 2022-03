Jedes Kerzenlicht ist ein Zeichen von Liebe, Leben und Hoffnung, so hat es Ochmaa Göbel ausgedrückt, Vorsitzende der CSU Frauen-Union in Gräfelfing. Anlässlich des Weltfrauentags hat die Frauen-Union am Dienstag zu einem Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie eingeladen und den Termin kurzfristig um eine Solidaritätsbekundung mit der Ukraine erweitert. Die Kerzenlichtinstallation auf dem Bahnhofsplatz vor dem Bürgerhaus stand symbolisch für Mitgefühl und Betroffenheit. "Jeder verdient es, in Erinnerung festgehalten zu werden", sagte Göbel mit Hinblick auf die Corona-Opfer. Gleichzeitig erinnerte sie daran, dass die Pandemie noch nicht vorbei sei. Das Gedenken galt auch den Verletzten, Vertriebenen und Toten des Ukraine-Krieges. Göbel sprach von "sinnloser Gewalt". Die Zusammenkunft wurde damit auch zu einem "Mahnmal für den Frieden". Zu der Veranstaltung waren parteiübergreifend Ortsverbände aus dem Würmtal eingeladen. Auch Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler (CSU) war gekommen.

Die Corona-Pandemie habe verdeutlicht, dass die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern in vielen Bereichen noch nicht erreicht worden sei, stellte Bayerns Frauenministerin Ulrike Scharf (CSU) anlässlich des Weltfrauentags fest. Die Pandemie habe Frauen häufig in alte Rollenmuster zurückgedrängt. Frauen hätten im Beruf, in der Familie und auch im Ehrenamt unter schwierigsten Bedingungen Höchstleistungen vollbracht.