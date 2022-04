Gemeinsam für den Frieden zu beten, ist der Gedanke hinter einer Initiative der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in Gräfelfing. An diesem Freitag, 8. April, 18 Uhr, sind alle Gräfelfinger und in die Gemeinde geflüchteten Ukrainer zu einem ökumenischen Friedensgebet auf dem Eichendorffplatz eingeladen. Es wird "keine großen Worte" geben, sagt Markus Zurl, der Pfarrer von St. Stefan. Dafür solle gemeinsam gesungen werden, eine Bibelstelle vorgetragen und gemeinsam gebetet. Auch ein persönlicher Erfahrungsbericht eines Betroffenen aus dem Kriegsgebiet wird erwartet. Die evangelischen Pfarrer Bernd Reichert und Walter Ziermann, der katholische Kollege Markus Zurl sowie der Kaplan Gregor Schweizer haben das Gebet für den Frieden initiiert. "Wir hoffen, dass der Krieg ein Ende findet", sagt Zurl, der das Gebet auch als Solidaritätsbekundung verstanden wissen will.