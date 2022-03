Die Gemeinde Gräfelfing ruft Bürger dazu auf, Wohnraum für Menschen aus der Ukraine zur Verfügung zu stellen. In Frage kommen Räumlichkeiten in Privathäusern, Wohnungen oder auch andere Unterbringungsmöglichkeiten. Angebote können direkt an die zentrale Meldestelle im Landratsamt übermittelt werden, wo die Angebote gebündelt werden. (koordinierungsstab-ukraine@lra-m.bayern.de). Die Gemeinde selbst hat das ehemalige Hotel "Dolce Vita" in der Planegger Straße zur Verfügung gestellt. Die Immobilie gehört der Gemeinde. Das Hotel steht seit der Pandemie leer, der ehemalige Betreiber hat den Vertrag nicht verlängert. Erst kürzlich gab es eine Ortsbegehung mit Gemeinderäten, um zu überlegen, was mit dem Hotel langfristig geschehen soll. Die Unterkunft in dem Hotel wird auch über das Landratsamt koordiniert. "Ich freue mich über die Initiativen in Gräfelfing, die spontan bereits entstanden sind, um schnell und unbürokratisch Hilfe zu leisten. Koordiniert wird die Hilfe jedoch in erster Linie über den Landkreis und ich bitte daher darum, bei weiteren privaten Engagements auch über diese Koordinierungsstelle zu gehen", sagt Bürgermeister Peter Köstler (CSU). Die Gemeinde weist zudem auf die private Sammelaktion der katholischen Pfarrgemeinde St. Stefan in Kooperation mit dem Helferkreis Asyl Würmtal hin. Von Samstag, 5. März, bis Dienstag, 8. März, können Sachspenden für einen Transport in die Ukraine in der Pfarrei abgeliefert werden. www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-graefelfing. Geldspenden, unter anderem für den Kauf von Lebensmitteln, können auf das Spendenkonto der Pfarrei überwiesen werden: Kreissparkasse Gräfelfing (Iban: DE28 7025 0150 0050 331487).