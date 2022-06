Der Kinofilm "Die Unbeugsamen" hat starken Frauen ein Denkmal gesetzt, die in einer Zeit unverhohlener männlicher Dominanz auf politischem Parket Rückgrat bewiesen haben. Eine der Porträtierten ist Professorin Ursula Männle. Sie ist am Montag, 20. Juni, im Filmeck Gräfelfing, wo sie bei einem Filmgespräch und einer Diskussion auf die Stimmkreisabgeordnete und frühere bayerische Bau- und Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) trifft. Einlass ist von 17.45 Uhr an, Beginn ist um 18 Uhr. Erst wird der Film gezeigt. An das Gespräch schließt dann ein Stehempfang an. Ursula Männle war 1979/1980 und von 1983 bis 1994 Mitglied des Bundestages. Von 1994 bis 1998 war sie bayerische Staatsministerin für Bundesangelegenheiten, zudem war sie langjährige Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung.