Von Udo Watter, Gräfelfing

Mancher Kinobesitzer mag die 2-G-plus-Regeln als "Lockdown durch die Hintertür" empfinden und angesichts einer erlaubten Auslastung von maximal 25 Prozent der Plätze die Wirtschaftlichkeit eines weiteren Betriebes in Frage stellen. Das Filmeck im Bürgerhaus Gräfelfing trotzt weiter den suboptimalen Rahmenbedingungen und zeigt von diesem Donnerstag, 25. November, an etwa "Hannes", den neuen Film von Hans Steinbichler. Es ist die berührende Geschichte zweier so unzertrennlicher wie unterschiedlicher 19-Jähriger, deren Freundschaft durch einen gemeinsamen Motoradunfall, bei dem der eine schwer verletzt wird und ins Koma fällt, jäh unterbrochen wird. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Rita Falk, die sonst für ihre "Eberhofer"-Krimis bekannt ist. Der Film wird gezeigt am Donnerstag, Freitag, Montag, Dienstag und Mittwoch, Beginn jeweils 19.45 Uhr, sowie am Samstag und Sonntag (19 Uhr).