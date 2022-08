Einbrecher steigen in benachbarte Häuser ein

Zwei benachbarte Gräfelfinger Einfamilienhäuser sind kurz hintereinander von Einbrechern heimgesucht worden. Nach Angaben der Polizei kehrte eine 61-Jährige am Sonntagmorgen aus dem Urlaub zurück und bemerkte, dass das Haus gewaltsam geöffnet worden war und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro fehlte. Während die Polizei den Fall bearbeitete, stellte sich heraus, dass am Abend zuvor im Nachbarhaus in ähnlicher Weise eingebrochen worden war. Die Münchner Polizei bittet um Hinweise. Wer im Bereich Freihamer Straße, Wallfahrerweg und Maria-Eich-Straße etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, soll sich beim Kommissariat 53 (Telefon 089/29 10-0) melden.