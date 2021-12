Dreiste Einbrecher haben sich in der Nacht zum Dienstag gewaltsam Zugang ins Altenheim St. Gisela in Gräfelfing verschafft und dort technische Geräte gestohlen. Die Täter brachen ein Fenster auf und begaben sich in mehrere Büroräume, die sie nach wertvoller Beute durchwühlten. Wie die Polizei mitteilt, nahmen sie Laptop, Mobiltelefon und Headset mit. Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit zwischen Montagabend um 18.15 Uhr und Dienstagmorgen um 7.30 Uhr im Bereich um das Altenheim an der Ecke Weinbuchweg und Pasinger Straße Verdächtiges bemerkt haben, sich zu melden. Hinweise werden im Polizeipräsidium München, beim Kommissariat 52, Telefon 089/2910-0, aufgenommen oder in jeder anderen Polizeidienststelle.