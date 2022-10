Von Annette Jäger, Gräfelfing

Gibt es genug Strom und Gas für den Winter oder nicht? Müssen wir uns auf Frieren und Strom-Blackouts mit Dosenkost aus dem Keller vorbereiten oder bleiben wir verschont? Eine klare Antwort wäre schön, doch auch Egon Westphal, Vorstandsvorsitzender der Bayernwerk AG, hat keine parat. Auf Einladung der Gräfelfinger Frauen-Union der CSU sprach der Bayernwerk-Chef, der selbst in der Gemeinde lebt, am Montag im Bürgerhaus über die Energie-Versorgungssicherheit. Immerhin: Statt ein Bedrohungsszenario zu zeichnen, skizzierte er die aktuelle Krise als Chance.

Wenn genau so viele Menschen in ihren Haushalten gezielt Energie einsparen, wie am Montag im Bürgerhaus erschienen sind, ist es mit dem Spareifer nicht weit her - die Sitze waren spärlich besetzt. Dieser Eindruck deckt sich mit der Feststellung der Energieversorger: Während Unternehmen ihren Energieverbrauch deutlich heruntergefahren haben, ist der Sparwille in den privaten Haushalten derzeit kaum sichtbar. Westphal zeigte sich verwundert, dass viele so entspannt seien. "Die Krise wird sich erheblich verschärfen", sagte der Geschäftsführer des Unternehmens, das als Energieversorger und Betreiber von Stromnetzen auf dem Markt tätig ist.

Momentan stimme der milde Oktober jedoch zuversichtlich, die Gasspeicher seien zu 96 Prozent gefüllt - in Bayern etwas weniger, da ein wichtiger Speicher in Österreich stehe. Wie wahrscheinlich ein Strom-Blackout ist, wollte Westphal nicht konkreter thematisieren, nur so viel: Bevor es so weit komme, gebe es andere Maßnahmen, die auszuschöpfen seien. Westphal schätzt, dass sich die Energiepreise 2024 stabilisieren werden, aber auf einem höheren Niveau als vor der Krise, vor allem, was Flüssiggas betrifft.

Die Energiekrise hat Deutschland mit voller Wucht getroffen. Gerade hatte der Umbau der Energieversorgung hin zu CO₂-neutraler Energiegewinnung begonnen, als das billige russische Gas, das als Brückentechnologie fungieren sollte, wegbrach. Wie reagieren? In der Krise den Optimismus behalten und nach vorne schauen - dafür plädierte Westphal. Vorne - da scheint für den Ingenieur eine dezentrale Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen am Horizont auf. An der lässt er keinen Zweifel, auch nicht, als bei den Fragen aus dem Publikum der Verzicht auf fossile Energiequellen als "grüne Religion" kritisiert wurde, die nicht umsetzbar erscheine. Westphal ließ keinen Zweifel: "Wir haben ein gigantisches Klimaproblem, wie müssen Antworten geben."

Es werde einen "Innovationswettlauf" um erneuerbare Energien geben, sagte der Bayernwerk-Chef. Beim Thema Stromversorgung sei er "vorsichtig optimistisch". Bayern sei gut aufgestellt. "Die bayerische Region ist der Geburtsort der erneuerbaren Energie", sagte Westphal. In den vergangenen rund zehn Jahren habe der Photovoltaikausbau einen enormen Schub erfahren, auf jedem Scheunendach seien Anlagen installiert. Diese positive Bilanz gehe gerade unter, weil die aktuell enorme Nachfrage nach Anlagen nicht sofort bedient werden könne. Hochspannungsnetze müssten massiv ausgebaut werden, es sei eine historische Aufgabenstellung für die Netzbetreiber wie das Bayernwerk.

Mit Nachdruck forderte er einen Bürokratieabbau, um das Tempo beim Systemumbau zu beschleunigen. Teilweise würden Genehmigungsprozesse länger dauern als Bauzeiten. Daneben drang er auf schnellere Entscheidungen und Umsetzungen - über die Laufzeitverlängerng von Atomkraftwerken sei seit dem Frühjahr fatalerweise viel zu lange debattiert worden. In einer Sache ist sich Westphal sicher: Blickt man in ferner Zukunft zurück, wird man feststellen, dass Geschichte geschrieben wurde - im positiven Sinne.