Klangvolle Auszeichnung: Einer der fünf Bayerischen Staatspreise für Musik geht in diesem Jahr nach Gräfelfing. Manfred Eicher, Mitgründer und Produzent des in der Würmtal-Gemeinde ansässigen Plattenlabels ECM Records erhält den Sonderpreis für sein herausragendes Lebenswerk. Der gebürtige Lindauer gilt als stilprägender Produzent, der das "musikalische Geschehen im Studio aktiv mitgestaltet", wie es heißt. Das 1969 gegründete Label ECM (Edition of Contemporary Music) genießt seit vielen Jahrzehnten vornehmlich im Bereich des zeitgenössischen Jazz wie auch der zeitgenössischen Klassik hohes Renommee. "Mit visionärer Energie, unermüdlicher Schaffenskraft und einem sicheren Gefühl für individuelle Klangästhetik" habe er insbesondere den Gang des Jazz über 50 Jahre hinweg weltweit mitgestaltet, begründete die Fachjury ihre Wahl.

Der Staatspreis für Musik wird vom bayerischen Staatsminister für Wissenschaft und Kunst verliehen und umfasst alle Sparten der Musik, vom Profibereich bis zur Laienmusik. "Die Preisträgerinnen und Preisträger sind Kulturbotschafter, die mit Hingabe und Talent die Vielfalt der bayerischen Musik in alle Regionen des Freistaats, Deutschlands und in die ganze Welt tragen", so Kunstminister Markus Blume (CSU).

Neben Eicher, der unter anderem schon den Grammy Award ("Best Classical Producer of the Year") und den Musikpreis der Stadt München bekommen hat, werden heuer noch das Kammerorchester München und die mobile Konzertbühne "Der blaue Eumel" aus Würzburg (Profibereich) sowie der Oberammergauer Dirigent und Chorleiter Markus Zwink und der Münchner Via-Nova-Chor (Laien) prämiert. Die Auszeichnungen werden in diesem Jahr zum fünften Mal verliehen, die Verleihung soll bei einer Festveranstaltung am 5. Juli im Cuvilliéstheater in München stattfinden.