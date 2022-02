Von Annette Jäger, Gräfelfing

Ein Flugblatt, das Gräfelfinger in diesen Tagen in ihrem Briefkasten finden, löst Irritationen aus. Verfasst ist es von dem neuen Verein "Freunde der Gartenstadt Gräfelfing", kritisiert wird darin die "unverhältnismäßige Nachverdichtung auf Kosten der Gartenstadt Gräfelfing". Als Beispiel wird die geplante Bebauung auf dem ehemaligen Doemens-Grundstück an der Stefanusstraße aufgeführt. Zusätzlich wird zur Unterzeichnung einer Online-Petition aufgerufen. Bürgermeister Peter Köstler (CSU) zeigte sich verärgert über den "irreführenden" Inhalt. Es würden "Horrorszenarien" aufgebaut und es werde "falsch informiert".

Seit 2016 hegt die Gemeinde den Plan, auf dem gemeindeeigenen Grundstück bezahlbares Wohnen zu verwirklichen. Seitdem gibt es es Anwohnerproteste gegen das Vorhaben, vor allem aus der umliegenden Nachbarschaft, die eine zu dichte Bebauung fürchtet. Inzwischen ist aus der losen Gruppierung der eingetragene Verein "Freunde der Gartenstadt Gräfelfing", der sich für eine "Gartenstadt-adäquate" Nachverdichtung einsetzt. Die Flugblatt-Verteilung ist die erste konkrete Aktion, mit der der Verein sich an die gesamte Bürgerschaft wendet.

Detailansicht öffnen Auf dem Flugblatt sind zwei große Blöcke in eine Luftaufnahme montiert. (Foto: SZ)

Auf dem Flugblatt ist ein Luftbild des Doemens-Geländes mit dem bestehenden Schulgebäude gezeigt. Eine weitere Visualisierung zeigt eine "mögliche Bebauung nach neuem Bebauungsplan". Zwei riesige schwarze Bauklötze erscheinen dort auf das Grundstück gequetscht, ein Schattenwurf soll deutlich machen, wie die Umgebung beeinträchtigt wird. Nur: Die Darstellung entspricht nicht dem aktuellen Planungsstand. An diesem Donnerstag wird der Bebauungsplan im Bauausschuss erneut beraten. In den aktuellen Entwurf sind die Erkenntnisse aus einer Architektenstudie eingeflossen, die im Herbst vorgestellt wurde und vorsieht, das Bestandsgebäude wie auch den Baumbestand auf dem Grundstück zu erhalten. Zudem soll laut Studie das Dachgeschoss als Terrassengeschoß zurückgesetzt werden, insgesamt wurde die Baumasse reduziert. Die Darstellung auf dem Flugblatt sei "einfach falsch", sagt der Bürgermeister.

Johannes Schmidt-Fischer, Vorsitzender des Vereins, stellte fest, bewusst eine schärfere Gangart mit dem "Handzettel" angeschlagen zu haben. "Wir wollen die Leute aktivieren, sich bezüglich der massiven Nachverdichtung zu positionieren." Man sei für bezahlbaren Wohnraum, aber "nicht zu Lasten der Gartenstadt". Auf die Frage, warum der Verein einen alten Planungsstand verbreite, antwortete Schmidt-Fischer zunächst ausweichend. Auch die Bilder der Architektenstudie seien "nicht viel besser" gewesen. Die verwendete Darstellung würde dem Aufstellungsbeschluss von 2016 entsprechen. Nicht dokumentiert wird auf dem Flugblatt, dass der Bebauungsplan seitdem etliche Male beraten und überplant wurde.

Die IGG verwahrt sich gegen eine Verwechslung

Die Interessengemeinschaft Gartenstadt Gräfelfing (IGG) reagierte am Donnerstag ebenfalls auf das Flugblatt, auch weil Schriftzug und Logo des Vereins denen der IGG-Darstellung sehr ähnlich seien, sagte die Vorsitzende und ehemalige Bürgermeisterin Uta Wüst. In den vergangenen Tagen sei sie mehrfach von Bürgern angesprochen worden, die das Flugblatt für eine Aktion der IGG hielten. "Wir schätzen Mitstreiter für die Gartenstadt, müssen hier aber eine klare Linie ziehen." In einer Stellungnahme der IGG heißt es: "Populistisches Auftreten und das Verbreiten von Fehlinformationen verurteilen wir scharf."

Am Mittwochnachmittag hatten 161 Bürger die Petition unterschrieben, die sich generell gegen die Nachverdichtungspläne der Gemeinde auch auf Gemeindegrundstücken richtet. Je nach Resonanz möchte der Verein "aktiv auf den Gemeinderat zugehen", so Schmidt-Fischer. Bürgermeister Köstler hält unterdessen am Bauleitverfahren fest. "Wir gehen unseren Weg konsequent weiter."