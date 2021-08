Von Annette Jäger, Gräfelfing

Es gibt einen Satz, den kann Ina Weichel nicht ertragen. Wenn Menschen sagen, ein Sterbender sei "nicht mehr ansprechbar". Diesem Satz hat sie den Kampf angesagt. Dafür ist die Leiterin des Hospizdienstes des Malteser-Hilfsdienstes mit Sitz in Gräfelfing bei ihren Mitstreitern bekannt. "Da werde ich leidenschaftlich." Der Satz sei 20 Jahre lang ihre Triebfeder gewesen, sich für die Hospizbewegung einzusetzen. Die kleinen Zeichen, die ein Sterbender geben kann, würden allzu oft übersehen. "Der Mensch ist bis zuletzt da." Diese Zeichen wahrzunehmen, einem Menschen bis zuletzt Zuwendung, Fürsorge und Vertrauen zu vermitteln, ist ihr eine Herzensangelegenheit. Am 31. August geht Ina Weichel in den Ruhestand. Ihr Wirken bei den Maltesern steht symbolhaft für die Entwicklung der Hospizbewegung.

Als ehrenamtliche Hospizhelferin kam Weichel zu den Maltesern nach Gräfelfing. Damals gab es noch kein Hauptamt in der Hospizarbeit, und wenigen war bekannt, was Hospizhelfer machen. 20 Jahre später gibt es unter der Leitung von Weichel weitere fünf hauptamtliche Mitarbeiter und mehr als 100 ehrenamtliche Hospizhelfer unter dem Dach der Malteser. Die Hospizbewegung ist bekannter geworden und vor allem geschätzt: Am Lebensanfang braucht der Mensch Hilfe und Fürsorge, sagt Weichel. Am Ende benötigt er ebenso eine Begleitung, wie auch die Angehörigen. Das leisten die Hospizhelfer.

Detailansicht öffnen Nachfolgerin ist Yvonne Bär. (Foto: Johannes Simon)

Acht Jahre lang war Weichel ehrenamtliche Hospizhelferin, bevor sie 2009 die Leitung des Erwachsenenhospizdienstes bei den Maltesern übernahm, 2016 auch die des Kinderhospizdienstes. Die Malteser sind im Würmtal im Einsatz, darüber hinaus bis Fürstenried-West in der einen und Neuaubing in der anderen Himmelsrichtung. Auch der nördliche Kreis Starnberg ab Gilching gehört dazu, ebenso der westliche Landkreis München. Beim Kinderhospizdienst decken die Malteser die gesamte Stadt sowie den Kreis München ab. Es gibt in dem Gebiet auch andere Organisationen, die einen Hospizdienst anbieten, etwa den Hospizverein Würmtal. Die Initiativen tauschen sich aus, es gebe ein gutes Nebeneinander, sagt Weichel.

Im Laufe ihrer Tätigkeit hat sie zahlreiche Menschen auf dem letzten Weg begleitet. Wie viele? "Ungefähr sehr viele", lautet die Antwort. Sie hat nicht mitgezählt. Aber sie hat erfahren, dass das Wissen um Sterbeprozesse nicht alles ist. Dass es vielmehr auf die Haltung ankommt - jene der Hospizhelferinnen, die geprägt sei von Wohlwollen, Respekt, Empfindsamkeit, der Offenheit für Prozesse und dem Glauben daran, dass der Mensch viel kann. Wie wichtig die Haltung sei, habe sie in ihren Ausbildungskursen immer besonders vermittelt. Es ist ihr persönliches Erbe, das sie den Maltesern hinterlässt.

Detailansicht öffnen Geht in den Ruhestand: Ina Weichel. (Foto: Johannes Simon)

Ina Weichel lässt auch Zukunftsaufgaben zurück. Hürden abbauen, wenn es darum geht, das Lebensende in den Blick zu nehmen, ist eine davon. Sterben, Tod und Trauer sind immer noch Themen, die Berührungsängste auslösen. Oft wüssten Angehörige, Pflegekräfte oder Ärzte schon viel früher als der Betroffene, dass der Sterbeprozess beginnt. Die Vermittlung zu den Hospizdiensten könnte verbessert werden, meint Weichel. Dazu brauche es eine "Sprachfähigkeit": Die richtigen Worte zu finden, um das Ende zu benennen, und dabei keine Angst zu machen, sondern zu nehmen. Wohl im Herbst wollen die Malteser Kurse unter dem Titel "Letzte Hilfe für Pflegende" anbieten, so Weichel. Sie sollen Interessierten einen guten Umgang mit dem Lebensende vermitteln.

Im September übernimmt Yvonne Bär die Leitung der Hospizdienste. Sie ist seit 2007 Hospizhelferin und hat zuletzt bei der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München gearbeitet. Sie sieht ihre Aufgabe auch darin, Nachwuchs für eine neue Generation von Ehrenamtlichen zu generieren. Und dann ist da noch ein Jubiläum: 2022 wird der Hospizdienst der Malteser 25 Jahre alt.