Die CSU Frauen-Union Gräfelfing lädt für den Weltfrauentag am Dienstag, 8. März, zum "Gedenken an die Corona-Opfer" ein. Treffpunkt ist der Vorplatz vor dem Bürgerhaus, Bahnhofsplatz 1. Das Gedenken an die Toten, die die Pandemie nicht überlebt haben, dauert von 18 bis 20 Uhr. Es sind Gräfelfinger Bürger eingeladen, ebenso wie Ortsverbände aus dem Landkreis sowie Bürgermeister Peter Köstler (CSU).