Von Annette Jäger, Gräfelfing

Detailansicht öffnen "Humor lässt sich üben", meint Clown Pollina. Sie muss es wissen. Lachen ist ihr Metier. (Foto: Catherina Hess)

Clown Pollina ist auf Konzertbesuch. An der Kasse muss sie umständlich nach der Eintrittskarte in der kleinen Handtasche kramen, sie kann kaum alles in den Händen jonglieren, was aus der Tasche quillt. Dann ist der Stuhl viel zu klein, der ihr zugewiesen wird und die Vorstellung beginnt einfach nicht, obwohl es längst acht Uhr ist. Um die Laune steht es nicht zum Besten. Da kommt ihr der Zollstock gelegen, den sie ebenfalls in der Handtasche mit sich trägt, um - ganz Corona-konform - den Abstand zum Sitznachbarn auszumessen. Der Zollstock wird zum Spielzeug. Sie biegt ihn zur Kette und legt ihn sich um den Hals, sie bastelt einen Fächer daraus, schließlich wird er zum Rhythmusinstrument, sie trommelt sich auf den Oberschenkel damit, fängt an zu singen und verlässt schließlich ganz vergnügt und mit einem Lachen im Gesicht den Konzertsaal. Die Vorstellung hat sie nie gesehen.