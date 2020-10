Über 100 Ausstellungen haben mehr als 30 Aktive und neun Vorstandsteams in den vergangenen 40 Jahren in Gräfelfing auf die Beine gestellt - so liest sich die Bilanz des Gräfelfinger Kunstkreises in Zahlen. Aus Anlass des runden Geburtstages hat der aktuelle Vorstand unter Federführung der stellvertretenden Vorsitzenden Ingrid Gardill eine 150 Seiten umfassende Chronik zusammengestellt, die zeigt: Dieser ungewöhnliche Verein hat schon immer Kunst gezeigt, die am Puls der Zeit war.

Eine Zahl fehlt noch in der Bilanz: Rund 320 Mitglieder zählt der Kunstkreis. Und für diese wollten die Aktiven im Verein im Festjahr eigentlich eine große Feier ausrichten. Die Corona-Pandemie ließ es nicht zu, stattdessen machte sich Ingrid Gardill daran, eine Chronik zusammenzustellen. Sinda Dimroth, Gründungsmitglied des Kunstkreises 1980, hatte damit einst begonnen - aus Anlass des Jubiläums zeigt der Verein ihr Lebenswerk nun im nächsten Frühjahr - Gardill schrieb sie nun fort. Es seien Wäschekörbe voll an Material zu sichten gewesen, sagt Gardill: Einladungen, Flyer, Texte. Zusätzlich besuchte sie Ehemalige und ließ sich aus alten Zeiten berichteten. Die Chronik ist über den Verein zu beziehen.