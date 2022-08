Ein Busfahrer hat am Dienstagmorgen in Gräfelfing ein Wartehäuschen gerammt und beschädigt. Der 54-Jährige geriet mit dem Linienbus, den er steuerte, zu nah an das Wartehäuschen der Haltestelle Finkenstraße und touchierter dieses. Durch den Zusammenstoß brach einerseits die Fensterscheibe am Bus und andererseits wurde ein Querbalken an der Bushaltestelle leicht beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall, der sich am frühen Morgen um 6.15 Uhr ereignete, niemand. Der Gesamtsachschaden beläuft sich der Polizei zufolge auf etwa 600 Euro. Die Gemeinde Gräfelfing wurde über den Schaden an der Bushaltestelle informiert.

SZ