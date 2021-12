Das langjährige Gemeinderatsmitglied Benno Stübner erhält die silberne Bürgermedaille der Gemeinde Gräfelfing. Der Gemeinderat hat das einstimmig beschlossen. Stübner war 24 Jahre lang Mitglied des Gemeinderats und in dieser Zeit in allen Ausschüssen vertreten. In seinen politischen Anfangszeiten war er beim Bürgerverein Gräfelfing-Lochham (BVGL) aktiv, seit 1991 dann bei der Interessengemeinschaft Gartenstadt Gräfelfing(IGG), auch als Vorsitzender. Von 1996 bis 2020 vertrat er die IGG dann im Gemeinderat und gehörte von 2002 bis 2018 dem Ausschuss für Rechnungsprüfung als dessen Vorsitzender an. Stübner hat unter anderem vor mehr als 30 Jahren die jährliche Säuberungsaktion "Ramadama" in Gräfelfing ins Leben gerufen und war in der Bürgerwerkstatt Energie und Umwelt aktiv. Im Turn- und Sportverein TSV war er in als begeisterter Sportler zeitweise stellvertretender Abteilungsleiter im Bereich Leichtathletik. Gerade hat er sich für ein neues Ehrenamt entscheiden: Er wird bei "Essen auf Rädern" in Gräfelfing mithelfen.