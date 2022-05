Was macht eine gelungene Bildkomposition aus? Warum muss das Rot an die eine Stelle im Bild und nicht woanders hin? Wann ist eine Abstraktion gelungen und wann ist ein Bild schön und nicht kitschig? Mit diesen Fragen der Malerei haben sich die acht Malschüler der Gräfelfinger Künstlerin Katja Gramann auseinandergesetzt. Ihre Werke, die dabei entstanden sind, zeigen sie in einer kleinen Ausstellung im Gräfelfinger Bürgerhaus (Bahnhofsplatz 1) von Mittwoch, 11. Mai (Vernissage um 19 Uhr), bis Sonntag, 22. Mai, täglich von 10 bis 18 Uhr. Unter den Malenden sind Anfänger und Fortgeschrittene, erprobt wurden verschiedene Maltechniken.