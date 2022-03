Kinder sind Mangelware in Gräfelfing. Dafür gibt es genug Betreuungsplätze in Kindergärten und Krippen.

Von Annette Jäger, Gräfelfing

Die Gemeinde Gräfelfing altert. Ein überdurchschnittlich hoher Anteil an Senioren steht einer abnehmenden Zahl von Geburten gegenüber. Langfristig wird der Bedarf an Kindergarten- und Schulplätzen sinken. Die wenigen Geburten in der Würmtalgemeinde sind eine Besonderheit: Bayernweit ist eher ein Zuwachs an Kindern zu verzeichnen, das Jahr 2021 soll sogar als Rekordgeburtenjahr in die Geschichte eingehen. Gräfelfing steht ein tiefgreifender Generationenwechsel bevor. Die Nachfrage nach Versorgungsmöglichkeiten für über 80-Jährige wird steigen.

Wer sein Kleinkind in Gräfelfing betreuen lassen möchte, dem steht eine luxuriöse Auswahl an neun Kinderbetreuungseinrichtungen in der Gemeinde zur Verfügung. Aktuell werden sie von 830 Kindern besucht. Die Kommune hat viel investiert in Kindergärten und Krippen, jedes Jahr finden alle Kinder zuverlässig einen Platz. Während die Anmeldezahlen der Kindergartenkinder in den vergangenen 15 Jahren kontinuierlich nach oben gingen, sind seit einiger Zeit weniger Anmeldungen zu verzeichnen, hatte Petra Hierl-Schmitz von der Sozialverwaltung festgestellt. Ob es sich um eine Momentaufnahme handelt oder einen Trend, ließ die Gemeinde vom Institut für Sozialplanung, Jugend- und Altenhilfe, Gesundheitsforschung und Statistik (SAGS) in Augsburg prüfen. Das Fazit: Bis Mitte der 2020er-Jahre ist mit einem deutlichen Rückgang an Kindergartenkindern zu rechnen.

"Ihnen fehlt aktuell eine Generation Frauen im gebärfähigen Alter", sagte Christian Rindsfüßer, Leiter des Instituts, der seine Untersuchung am Dienstag den Gemeinderäten vorstellte. Sprich: Frauen im Alter zwischen 25 und 40 Jahren sind rar in Gräfelfing. Mit gerade mal 84 Geburten im Jahr 2021 rangiere die Gemeinde auf einem "niedrigen Niveau", so Rindsfüßer. Die Gründe dafür sind in der historischen Siedlungsentwicklung zu finden, meint der Statistiker. Die Zahlen sprächen dafür, dass über Jahrzehnte in Gräfelfing keine größeren Baugebiete ausgewiesen wurden. So fehlte in der Vergangenheit Wohnraum für eine junge Generation, heute fehlen "potenzielle Mütter", so Rindsfüßer.

Dafür werden die Alten in Gräfelfing immer mehr. Bei einer seit Jahren stabilen Einwohnerzahl von rund 13 600 - im Landkreisdurchschnitt steigen die Einwohnerzahlen - macht ein Bevölkerungsanteil von 23,7 Prozent der über 65 Jahren alten Einwohner eine vergleichsweise große Gruppe aus. Im Landkreisdurchschnitt liegt der Anteil bei 20,6 Prozent, in der Stadt München nur bei 17,5 Prozent. In Gräfelfing gibt es mehr Sterbefälle als Geburten. Obendrein ziehen mehr Menschen aus Gräfelfing weg als hinzu, vor allem in der Altersgruppe zwischen 50 und 64 Jahren. Im Jahr 2021 ergab sich so ein Einwohnerrückgang um 66.

"Die Versorgung der älteren Menschen wird eine Herausforderung", sagte Rindsfüßer. Bürgermeister Peter Köstler (CSU) sieht die Gemeinde jedoch gut aufgestellt. "Der geplante Neubau des Pflegeheims Rudolf und Maria Gunst-Haus ist die richtige Antwort", sagt er auf SZ-Anfrage. Der Generationenwechsel wird sich auch auf den Wohnungsmarkt auswirken. In Zukunft wird in Gräfelfing viel Wohnraum frei werden und die Gemeinde wird auf einen großen Bedarf an Nachverdichtung reagieren müssen, wenn sie ihren Gartenstadtcharakter erhalten will. Was den Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen angeht, sind die Prognosen für Gräfelfing gut: "Sie haben eine entspannte Situation, sie haben Plätze", sagte Rindsfüßer.