Sicherer zur Schule zu gelangen ist ein zentrales Ziel der umfangreichen Sanierung der Schulstraße in Gräfelfing. Diese Woche haben die Bauarbeiten auf dem rund 650 Meter langen Straßenabschnitt zwischen Haberlstraße und Rottenbucher Straße begonnen, die etwa ein halbes Jahr dauern werden. Es ist eine der umfangreichsten Straßensanierungen in diesem Jahr in Gräfelfing. Die Schulstraße wird an manchen Stellen verschmälert werden, Pflanzenflächen werden integriert und Bäume gesetzt, um das Tempo der Autos zu verringern. Drei Zebrastreifen werden angelegt und die Bordsteine in den Kreuzungsbereichen barrierefrei abgesenkt. Die Sanierung verläuft in zwei Phasen: Zuerst erfolgt die Sanierung zwischen Haberlstraße und Frühlingsstraße, von Mitte September an folgt das Teilstück ab Frühlingsstraße bis kurz vor der Rottenbucher Straße. Eine der Gehbahnen entlang der Schulstraße bleibt für Fußgänger während der Bauphasen stets begehbar. Der Verkehr wird über die Rottenbucher Straße umgeleitet.