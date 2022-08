Bei ihren eigenen Bauvorhaben Sportzentrum und Pflegeheim kommt die Gemeinde Gräfelfing voran. Doch beim Ewigkeitsprojekt eines privaten Investors am Jahnplatz in Lochham sind ihr die Hände gebunden.

Von Annette Jäger, Gräfelfing

Wenn sich die Gemeinde Gräfelfing mit etwas im vergangenen Jahr intensiv beschäftigt hat, dann war das die Planung von Großbauprojekten: Die neue Sporthalle samt Schwimmbad auf dem Schulcampus, das neue Pflegeheim Rudolf-und-Maria-Gunst-Haus in Lochham sowie der Komplettumbau und die Sanierung des Bürgerhauses stehen an vorderster Stelle. Und dann ist da noch die Baugrube am Jahnplatz, die vor allem die Lochhamer lieber heute als morgen gefüllt sehen würden - dafür ist allerdings ein privater Bauherr zuständig. Von manchen Vorhaben hat man schon länger nichts mehr gehört - was geht hier voran?

Das Bürgerhaus ist das Bauprojekt, das den Gemeinderat gerade noch vor der Sommerpause beschäftigt hat. Hier wurde das Gremium mit Mehrkosten von über 30 Prozent für den Umbau und die Sanierung konfrontiert. Ein Großteil davon ist der allgemeinen Baukostensteigerung geschuldet, den kleineren Teil machen Extrawünsche aus. In diesem Kontext hat das Sportzentrum das Gremium überrascht: Hier wird der Rohbau sogar günstiger als erwartet, wie Bürgermeister Peter Köstler (CSU) jüngst verkünden konnte.

Das Gräfelfinger Sportzentrum ist derzeit die größte Baustelle in der Gemeinde. Für rund 29 Millionen Euro entsteht auf dem Schulcampus eine neue Dreifeldturnhalle samt Schwimmbad. Die Kosten für den Rohbau waren mit rund 5,2 Millionen Euro berechnet, über die Ausschreibung hat die Gemeinde ein Angebot von 4,8 Millionen erreicht. "Das hat uns positiv überrascht", sagte Köstler auf Anfrage. Allerdings bleibt eine Unsicherheit: stark steigende Materialkosten darf die Baufirma an den Kunden, die Gemeinde Gräfelfing, weiterreichen. Möglicherweise kommt hier also doch nochmal eine Preissteigerung durch die Hintertür.

Die Baugrube ist bereits ausgehoben, noch im August werden alle Vorbereitungen getroffen, mit dem Rohbau zu beginnen. Ein Kran mit einem 75-Meter-Ausleger, der die gesamte Baustelle bedienen kann, wie Stefan Schädle vom Bauamt schwärmt, steht bereits. Der Holzbau ist das nächste Gewerk, das ausgeschrieben wird und das Ergebnis wird mit Spannung erwartet, denn die Hallenkonstruktion und vor allem das gesamte Dach sind aus Holz und es gibt laut Köstler nicht so viele Firmen, die diesen spezialisierten Holzbau anbieten. Das Fazit: Kosten und Zeitplan beim Sportzentrum sind "im Plan", so Köstler. Der Rohbau soll im Juni 2023 stehen, die Sportstätte könnte 2024 bezugsfertig sein.

Das neue Rudolf-und-Maria-Gunst-Haus soll die modernste Form eines Pflegeheims werden

Wenig Sichtbares hingegen tut sich beim Neubau des Pflegeheims in Lochham, doch im Hintergrund hätten die Verantwortlichen einen "Riesenerfolg", sagt Hartmut Joithe, Geschäftsführer der RMG GmbH, die das Rudolf-und-Maria-Gunst-Haus betreibt und deren einziger Gesellschafter die Gemeinde Gräfelfing ist: "Fast die Hälfte der Baukosten können durch Zuschüsse gedeckt werden." Die größte Summe, rund 5,7 Millionen Euro, hat das bayerische Gesundheitsministerium bewilligt, den Rest gewähren der Landkreis und die Kreditanstalt für Wiederaufbau. "Das sind insgesamt über zehn Millionen Euro an Fördermitteln", sagt Joithe. Das komme letztendlich auch den Heimbewohnern zu Gute, so Joithe, denn so könnten die Investitionskosten, an denen sich die Bewohner beteiligen müssen, günstiger werden. Der Zuschuss vom Ministerium bestätige das Vorgehen der Gemeinde, sagte Köstler. Voraussetzung für die Finanzspritze war ein innovatives Pflegekonzept: Das Haus wird die modernste Form eines Pflegeheims werden. In Deutschland gebe es bisher nur sehr wenige Häuser dieser Art, Gräfelfing werde eine Vorreiterrolle einnehmen, erklärten Experten in früheren Gemeinderatssitzungen.

Geplant sind kleinteilige Wohngruppen, die vor allem Menschen mit Demenz ein Leben in Gemeinschaft, aber auch private Rückzugsorte bieten sollen. Erst wenn das Pflegeheim fertig ist, ziehen die Bewohner um. Dann wird das alte Pflegeheim abgerissen und das Gebäude für "Wohnen mit Service" errichtet: 60 autarke Wohneinheiten, in denen Senioren unabhängig leben und sich Serviceleistungen dazu buchen können. Derzeit sind noch Bebauungsplan, Baugenehmigung und finale Architektenplanung in Arbeit. Baubeginn soll im November 2023 sein, der Umzug der Senioren ist für 2025 angepeilt.

Was bleibt, ist ein Ewigkeitsloch: Die Baugrube am Jahnplatz in Lochham ist schon gut zwei Jahrzehnte für das Projekt eines privaten Bauherren vorgesehen. Nach jahrelangem Stillstand war zuletzt Bewegung in die Sache gekommen, Architektenpläne für ein dreigeschoßiges Boardinghaus samt Supermarkt wurden dem Gemeinderat vorgelegt, dieser genehmigte einen Bebauungsplanentwurf. Jetzt wartet die Gemeinde auf einen konkreten Bauantrag, aber der ist gerade nicht in Sicht, wie Köstler sagt. Würde hier endlich gebaut werden, könnte die Gemeinde nach Fertigstellung des Großprojekts eine weitere Baustelle eröffnen: die Umgestaltung des gesamten Platzes. Die Pläne dazu liegen längst in der Schublade.