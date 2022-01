Von Annette Jäger, Gräfelfing

Detailansicht öffnen Der Einzelhandel hat wegen der Online-Konkurrenz zu kämpfen. (Foto: Daniel Bockwoldt/dpa)

Die Gemeinden haben wenig in der Hand, um der zunehmenden Verwaisung von Ortszentren entgegenzuwirken. Belastbare Daten aber, etwa wie groß die Besucherströme zu bestimmten Uhrzeiten sind, vor welchen Geschäften verweilt wird und wie lange, könnten ein Instrument sein, um die Bahnhofstraße in Gräfelfing in Zukunft als lebendige Einkaufsmeile zu gestalten. Gräfelfings Gemeinderäte haben nun zugestimmt, diese Daten zu sammeln. Die Kommune will an dem vom Bund geförderten Pilotprojekt "Smart Analytics" teilnehmen. Die Daten würden über einen Projektzeitraum von vier Jahren mit einer neuartigen Technologie datenschutzkonform erhoben, versprach Sebastian Deppe von der BBE Handelsberatung im Hauptausschuss des Gemeinderats. Unumstritten ist die Teilnahme nicht im Gemeinderat. Einige Mandatsträger zweifeln am Nutzen für Gräfelfing.

Immobilienmaklerbüros stehen symbolisch für verwaiste Ortszentren. Immer wieder wurden sie in der jüngsten Sitzung von Gemeinderäten beispielhaft erwähnt, wenn es auszudrücken galt, wie man sich eine lebendige Einkaufsstraße eben nicht vorstellt: Maklerbüro an Maklerbüro. Und Gräfelfing hat einige davon in der Bahnhofstraße. Die Kommune arbeitet schon länger mit der BBE Handelsberatung zusammen, um den Einzelhandel im Ort zu stärken, ein lebendiges Ortszentrum zu fördern und der steten Zunahme des Online-Handels - verstärkt durch die Corona-Pandemie - entgegenzuwirken. Ein Workshop mit Unternehmern fand im vergangenen Jahr statt, samt einer Umfrage unter Einzelhändlern nach deren Wünschen. Außerdem ist die Gemeinde in den Dialog mit Ladenvermietern eingestiegen, um bei einer Neuvermietung Überzeugungsarbeit zu leisten, lieber einem attraktiven Einzelhandel den Zuschlag zu geben als einem Büro oder einer Praxis. Daten würden dabei helfen zu belegen, dass sich Einzelhandel lohnen könnte, so das Argument von Sebastian Deppe.

Grundlage für Marketingstrategien

Außer Gräfelfing wurden vier andere Kommunen und Städte in Deutschland ausgewählt, bei dem Pilotprojekt mitzumachen. Gräfelfing hatte zuvor sein Interesse bekundet. Nun muss der offizielle Förderantrag für das Programm "Zukunftsfähige Innenstädte" gestellt werden, auf die Gemeinde kommen rund 79 000 Euro Eigenbeteiligung zu. Gesammelt werden bei der Datenerhebung Handydaten. Jedoch keine personenbezogenen Daten, sondern es werden Handyfrequenzen im öffentlichen Raum gemessen, erklärte Deppe. Daraus ließen sich Laufwege, Verweildauern oder Wegebeziehungen ableiten. Für die Datensammlung ist die Ariadne Maps GmbH zuständig, die als Start-up aus der Technischen Universität München (TU) hervorgegangen ist. Die Daten sollen die Grundlage bilden, etwa für Marketingstrategien. In Gräfelfing könnten daraus zum Beispiel Ideen für eine mögliche lebendige Nutzung des Eichendorffplatzes abgeleitet werden, sagte Sabine Strack von der Wirtschaftsförderung der Gemeinde. Die Datenerhebung soll transparent erfolgen und vor dem Start auf der Gemeindehomepage erklärt werden.

Während Bürgermeister Peter Köstler (CSU) sich dafür aussprach, Mut für das neue Projekt zu zeigen und den begonnenen "Weg weiterzugehen", waren einige Gemeinderäte skeptisch. Katharina Weber (Grüne/Unabhängige Liste) fragte sich, wie viel Einfluss die Gemeinde tatsächlich auf Vermietungen nehmen könne. "Uns fehlt Gestaltungskapazität", fand auch Petra Schmid (CSU). Und Anette Kitzmann-Waterloo (SPD) bezweifelte den Nutzen der Erhebung, weil die Wünsche der Kunden nicht erfasst würden. Es blieben die einzigen kritischen Stimmen, sieben andere Gemeinderäte hielten es wie Florian Brenner (CSU): "Einfach probieren".