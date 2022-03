Die Gemeinde Gräfelfing forstet auf: Am Donnerstag hat die Pflanzung von 78 Bäumen auf dem Bolzplatz am Luzernenweg begonnen, bis Mitte kommender Woche werden zusätzlich auf dem benachbarten Gelände weitere 4000 Jungbäume gesetzt. Die Aufforstaktion gehört zu den Ausgleichspflanzungen für die Sport- und Schwimmhalle, die gerade auf dem Schulcampus in Lochham gebaut wird. Für den Bau mussten 0,86 Hektar Wald gerodet werden. Die Gemeinde hat sich per Gemeinderatsbeschluss verpflichtet, für jeden gefällten Baum zwei neue zu pflanzen.

Die Gemeinde muss für den Hallenbau einen naturschutz- und forstrechtlichen Ausgleich sicherstellen. Auf dem Bolzplatz und auf dem benachbarten Areal erfolgt vor allem Waldaufforstung mit Stieleichen und Heinbuchen, da sie der ursprünglich natürlichen Vegetation entsprechen. Auf einem weiteren Areal, am Gockerlberg - in Gräfelfing vor allem als Rodelberg bekannt - werden noch Sträucher und Hecken gepflanzt, dazu werden hochstämmige Bäume und Blühpflanzen ausgesät. Hier wurden bereits entlang des Geh- und Radwegs an der Pasinger Straße Ende 2020 17 Obstbäume gepflanzt. "Wir haben uns hier für Obstbäume entschieden, da die Blüten im Frühling Nahrung für Bienen und andere Insekten bieten", sagte Bürgermeister Peter Köstler (CSU). Spaziergänger seien eingeladen, sich im Sommer und Herbst an reifen Kirschen, Zwetschgen, Birnen und Äpfeln zu bedienen. Sobald die Aufforstung im Bereich Bolzplatz beendet sind, werden die Pflanzungen am Gockerlberg fortgesetzt.