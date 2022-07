Der Gräfelfinger Kunstkreis, bekannt für seine hochkarätigen Ausstellungen an außergewöhnlichen Orten, veranstaltet erstmals eine Kunstmesse, die Art Gräfelfing. Noch bis Sonntag, 31. Juli, bieten 70 Künstler ihre Werke zum Verkauf an. Präsentiert werden diese im leerstehenden Schulungsgebäude der ehemaligen Brauakademie an der Stefanusstraße, das die Gemeinde zur Zwischennutzung zur Verfügung gestellt hat. Besucher haben auf diese Weise die Gelegenheit, die Räume der ehemaligen Schule zu besichtigen und im Garten zu verweilen. Die Auswahl der Künstler und der Werke erfolgte über eine Ausschreibung und eine interne Jurysitzung des Kunstkreises. Eingeladen waren alle Künstler, die in den vergangenen 40 Jahren, seit Bestehen des Kunstkreises, mindestens einmal an einer Ausstellung beteiligt waren. Der Kunstkreis möchte die Künstler nach der langen Pandemiezeit auf diese Weise unterstützen. Die Art Gräfelfing in der Stefanusstraße 8 ist an vier verlängerten Wochenenden im Juli jeweils donnerstags, freitags und samstags von 16 bis 19 Uhr, und sonntags von 14 bis 19 Uhr geöffnet.