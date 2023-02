Ein 45 Jahre alter Bauarbeiter ist am Montagvormittag in Gräfelfing beim Sturz von einer Leiter schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf einer Baustelle an der Planegger Straße mit Maurerarbeiten beschäftigt, als er gegen 10.40 Uhr aus knapp zwei Metern Höhe hinunterstürzte und auf den Rücken fiel. Der Mann musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Wie schwer die Verletzungen sind, konnte die Planegger Polizei am Montag zunächst nicht sagen.