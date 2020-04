Die Corona-Krise verschafft vielen Leuten Zeit, endlich mal aufzuräumen. Aussortierte Kleidung landet so mehr denn je in Sammelcontainern, auch in denen, die der Malteser-Hilfsdienst aufgestellt hat, um soziale Dienst zu finanzieren. Doch sind die Altkleidercontainer inzwischen so voll, dass die Malteser nun darum bitten, die Hosen, Hemden, Blusen und Schuhe erst in ein paar Wochen abzugeben. Dieter Wünsche, Bezirksgeschäftsführer der Malteser in Gräfelfing, bittet: "Füllen Sie den Kleidercontainer mit Augenmaß. Wenn er voll ist, stellen sie keine Säcke daneben, sondern kommen Sie in ein paar Wochen noch mal wieder." Zwar würden die Malteser Kleidercontainer regelmäßig geleert, jedoch sei der Verkauf der Ware durch die derzeitigen Störungen in Second-Hand-Läden, Kleiderkammern und im internationalen Handel fast zum Erliegen gekommen. Die Zwischenlager füllen sich, die Preise an den Märkten fallen. "Grundsätzlich freuen wir uns, dass die Menschen ihre nicht mehr benötigte Kleidung nicht einfach in den Müll werfen, sondern in die Altkleider-Container geben", so Wünsche. Doch wenn die Preise im Keller seien, könnten die Partner, die für die Malteser das Sammeln und den Handel übernehmen, nicht überleben.