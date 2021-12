In Gräfelfing gibt es eine weitere MVG Mietradstation. Jetzt können auch Fahrräder an der Lohenstraße vor dem neuen Gebäude der Doemens Akademie im Gewerbegebiet ausgeliehen werden. Damit gibt es in der Kommune acht Stationen, drei davon sind im Gewerbegebiet. Die Leihräder der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) können außerdem an den Bahnhöfen Lochham und Gräfelfing, am Kirchweg/Ecke Lochhamer Straße, an den Straßen Am Haag und Lochhamer Schlag/Ecke Seeholzenstraße, an der Würmtalstraße/Ecke Finkenstraße und an der Rottenbucher Straße ausgeliehen werden. Die Mieträder im Gewerbegebiet sollen Berufstätigen eine gute Anbindung an die beiden S-Bahnhöfe in Gräfelfing und Lochham bieten sowie zur nächstgelegenen Bushaltestelle. Die Buchung und Freischaltung der Räder erfolgt per Smartphone über die App "MVG more".