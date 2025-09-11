Thomas Pany von der Universität der Bundeswehr München weist nach dem möglichen Angriff auf Ursula von der Leyens Flugzeug die Schwächen des Satellitennavigationssystems GPS hin – und plädiert für einen Umstieg auf das europäische Galileo-System.

Interview von Daniela Bode, Neubiberg

Anfang September gab es Spekulationen über einen möglichen Störangriff in Bulgarien auf das GPS-Signal des Flugzeugs der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU). Auch wenn sich der Verdacht nicht bestätigen sollte, bleibt die Frage: Wie sicher ist der Luftverkehr? Thomas Pany, Professor für Satellitennavigation an der Universität der Bundeswehr München in Neubiberg, weiß, wo das amerikanische GPS-System seine Schwachstellen hat. Er hält den Umstieg auf das europäische Navigationssystem „Galileo“ für unerlässlich.