GPS im Luftverkehr„Sehr leicht, das Signal zu fälschen“

Lesezeit: 3 Min.

Wenn GPS als Navigationsmittel gestört ist, sollen die Piloten auf ein anderes System umschalten.
Thomas Pany von der Universität der Bundeswehr München weist nach dem möglichen Angriff auf Ursula von der Leyens Flugzeug die Schwächen des Satellitennavigationssystems GPS hin – und plädiert für einen Umstieg auf das europäische Galileo-System.

Interview von Daniela Bode, Neubiberg

Anfang September gab es Spekulationen über einen möglichen Störangriff in Bulgarien auf das GPS-Signal des Flugzeugs der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU). Auch wenn sich der Verdacht nicht bestätigen sollte, bleibt die Frage: Wie sicher ist der Luftverkehr? Thomas Pany, Professor für Satellitennavigation an der Universität der Bundeswehr München in Neubiberg, weiß, wo das amerikanische GPS-System seine Schwachstellen hat. Er hält den Umstieg auf das europäische Navigationssystem „Galileo“ für unerlässlich.

