Der Kirchenvorstand der evangelisch-lutherischen Gabrielkirche in Ismaning hat vor dem Hintergrund der angespannten Lage durch die Corona-Pandemie die geplanten Präsenzgottesdienste am Mittwoch kurzfristig abgesagt. An Heiligabend ist die Gabrielkirche stattdessen von 10 bis 18 Uhr als "offene Kirche mit weihnachtlichen Akzenten" zu besuchen, teilt die Kirchengemeinde mit. Ein Weihnachtsgottesdienst aus der Gabrielkirche wird im Internet unter www.ismaning-evangelisch.de übertragen. Auch die evangelisch-lutherische Jakobuskirche in Pullach hat kurzfristig umdisponiert. "In letzter Minute haben wir uns entschlossen, alle Gottesdienste nach dem Heiligabend bis zum 10. Januar online anzubieten oder auszusetzen", teilt Pfarrer Martin Zoebeley mit. Für die Weihnachtsfeiertage gibt es in Pullach Outdoor-Angebote. Ob und wo welche Gottesdienste zu Weihnachten stattfinden, erfahren Interessierte direkt bei ihren Kirchen, deren Internetseiten oder Aushängen.