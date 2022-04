Im Hofgarten Schleißheim kann man sich von Sonntag, 1. Mai, an wieder mit einer original venezianischen Gondel über den Mittelkanal fahren lassen. Die Funktion des Gondoliere übernimmt Josef Spitzlberger alias Giuseppe Spiarmonte. Auf Wunsch gibt es nach Angaben der Bayerischen Seen- und Schlösserverwaltung auch ein Picknick für die Fahrgäste. Ebenfalls im Angebot sind Gondelfahrten mit Live-Musik - dann sind Sänger und Gitarrist Ben Weber sowie Saxophonistin Susy Rizzo mit an Bord.. Alle Fahrten müssen auf der Webseite www.la-gondola-barocca.de vorab gebucht werden. Die Preise für eine Fahrt beginnen bei 90 Euro. Von Montag bis Samstag finden die Fahrten abends nach Schließung des Hofgartens statt, sonntags werden die Fahrten nachmittags angeboten.