Von Laura Richter, Haar

Zwei Jahre ist es her, dass die Gemeinde Haar ihre Ehrenamtlichen zum Empfang geladen hat und goldene Ehrennadeln an Reverse gesteckt wurden. Beim ersten Sommerempfang begrüßte Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) im Kleinen Theater rund 150 Gäste, um ihnen Anerkennung zu zollen für freiwilligen Einsatz in der Gemeinde. In seiner Ansprache räumte Bukowski laut Gemeinde eine Fehlentscheidung ein. So seien wegen der klammen Haushaltslage den Haarer Vereinen im vergangenen Jahr zwanzig Prozent der freiwilligen gemeindlichen Zuwendungen gestrichen worden. Diese Kürzung müsse jetzt korrigiert werden, um nicht weiter am falschen Ende zu sparen, so der Rathauschef. Die Anerkennung ehrenamtlichen Engagements dürfe nicht auf der Strecke bleiben. In Haar sei man "unter Menschen, denen ihr Umfeld nicht egal ist, sondern die es, ganz im Gegenteil, hegen und pflegen. Politisch, sozial, gesellschaftlich, ökologisch, kulturell oder sichernd und schützend", so Bukowski. Damit meinte er unter anderem den Haarer Tisch und die Freiwillige Feuerwehr, deren Mitglieder er mit der Goldenen Ehrennadel der Gemeinde auszeichnete.

Der Haarer Tisch hilft Menschen, denen es finanziell nicht möglich ist, sich mit dem Nötigsten zu versorgen. Neben Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs verteilen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Projekts Kleidung, Möbel oder Spielzeug an mittlerweile 500 Kunden. Stellvertretend für das Team des Haarer Tischs nahmen Ilse Heinzlmair und Ruth Stein die Goldene Ehrennadel entgegen. Seit mehr als zehn Jahren sammeln, sortieren und teilen die beiden Rentnerinnen die gespendeten Lebensmittel am Setzerhof aus. Als die Pandemie die Ausgabe unmöglich machte, entwickelten Heinzlmair und Stein eine neue Logistik, damit die dringend benötigten Lebensmittel ihre Kunden schnell wieder erreichten.

"Doc Theil" und "Mr. Excel" sind die Spitznamen von Dr. Thomas Theil und Walter Böhm, denen die Goldene Ehrennadel stellvertretend für die Freiwillige Feuerwehr Haar verliehen wurde. Theil ist nach 48 Jahren Einsatz dienstältestes Mitglied sowie dienstältester Atemschutzträger der Truppe, außerdem arbeitete der Haarer Arzt zuletzt auf der Covid-Station des Neuperlacher Krankenhauses. Sein Kollege Böhm ist seit 1976 im Dienst der Freiwilligen Feuerwehr Haar: als Zugführer, Ausbilder und Kassenwart. Für sein Engagement wurde er bereits mit dem Bayerischen Feuerwehrkreuz in Silber geehrt.