Kolumne von Claudia Wessel, Haar

Täglich bietet sich dem Spaziergänger in Wald und Flur ein mitleiderregendes Bild. Während man selbst langsam und genussvoll schreitet, sich auf passenden Bänken - derzeit am liebsten im Schatten - niederlässt, bei dem einen oder anderen Kiosk eine Pause einlegt und sich eine Zwischenmahlzeit gönnt, gibt es nicht wenige Menschen, um die man sich ernsthaft Sorgen macht. Trotz fortgeschrittenen Alters oder trotz einiger Kilos am Körper haben sie sich in enge Sportkleidung gepresst und laufen durch die Mittagshitze. Mit dicken nassen Flecken am Rücken, roten Gesichtern und Schweißtropfen auf den Wangen kennen sie keine Gnade mit sich selbst. Nicht einmal die Freuden der Natur wie Vogelgezwitscher oder Wasserplätschern gönnen sie sich, stattdessen hören sie via Kopfhörern leistungssteigernde Musik oder lassen sich von einem Hörbuch berieseln, um die Joggingzeit doppelt zu nutzen.

Der Zuschauer hat allerlei abschreckende Assoziationen angesichts dieser Marter. Nicht dass man etwas gegen Sport hätte. Aber er soll doch auch ein wenig rücksichtsvoll sein, erst recht in einem heißen Sommer mit 30 Grad und mehr. Die Volkshochschule Haar hat dies rechtzeitig erkannt und in ihr Programm ein echtes Trendsetter-Angebot aufgenommen: Liegestuhlgymnastik. Wer nun meint, das sei so etwas wie die Hocker-Übungen seniler Senioren, der irrt. Es handelt sich einfach um eine Stunde für Genießer. Von 12 bis 13 Uhr - eine Uhrzeit, in der jeder Spanier Siesta macht - durften sich die Teilnehmer am vergangenen Freitag in einen Liegestuhl fläzen. Dies ist schon mal eine gute Ausgangsposition, die es auch ermöglicht, hin und wieder ein Bein zu heben, einen Arm kreisen zu lassen oder die Finger zu strecken. Möglich ist auch, dabei die Augen zu schließen und sich vorzustellen, man befinde sich am Strand von Teneriffa und nicht am Haarer Anger. Die eisgekühlte Melone als Abschluss-Schmankerl ist auch nicht zu verachten. #Liegestuhlgymnastikvhshaar trendet sicher schon. Also mehr davon, der Sommer ist noch lang.