Ein flächendeckender Breitbandausbau ist in Grünwald gesichert. Die Telekom wird die Kosten übernehmen, um im gesamten Ort Glasfaser zu verlegen. Begonnen wird mit dem Westteil der Gemeinde noch in diesem und dem nächsten Jahr. Wann es im östlichen Teil losgeht, kann noch nicht vorhergesagt werden. Im Westen werden 6395 Haushalte angeschlossen - was aber keine Verpflichtung zum Kauf von Telekom-Produkten beinhaltet - im Osten 4323. Wer allerdings in der Registrierungsphase einen Anschluss erwirbt, zahlt dafür keine Gebühr. Später werde es rund 800 Euro kosten, sagte eine Mitarbeiterin der Telekom im Gemeinderat. Man habe jedoch ein "offenes Netz", sodass die Kunden auch bei Vertragspartnern der Telekom einen Anschluss erwerben können, nämlich bei 1&1, Telefonica und Vodafone. "Wir bekommen nun flächendeckende Versorgung ohne eigene Kosten", lobte CSU-Gemeinderat Robert Zettel. "Andere Gemeinden haben für teures Geld Glasfasernetzte gebaut und finden keinen Betreiber." In Grünwald habe es vielleicht etwas länger gedauert, dafür sei es aber die bessere Lösung, fand auch Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU). Bis der ganze Ort angeschlossen ist, wird es allerdings noch bis mindestens 2026 dauern, so die Vorhersage.