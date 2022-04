Die Kommunen im südlichen Landkreis München erhalten vom Freistaat zum Ausgleich von Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer im Jahr 2021 mehr als 3,5 Millionen Euro. Das teilt die Stimmkreisabgeordnete Kerstin Schreyer von der CSU mit: "Der Freistaat Bayern hält in diesen schwierigen Zeiten Wort und gleicht pauschal etwa die Hälfte der Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer aus." Insgesamt stehen bayernweit 330 Millionen Euro für die Gewerbesteuerkompensation zur Verfügung. Für das Jahr 2020 hatten die Kommunen zur Abmilderung der Folgen der Pandemie einen pauschalen Ausgleich für Rückgänge in der Gewerbesteuer in Höhe von insgesamt fast 2,4 Milliarden Euro erhalten, davon 1,346 Milliarden Euro vom Freistaat Bayern. Für eine schnelle Hilfe wurde am 17. Dezember 2021 eine Abschlagszahlung in Höhe von 200 Millionen Euro ausgezahlt. Für die endgültige Abrechnung wurde nun das Gewerbesteueraufkommen 2021 mit dem durchschnittlichen Aufkommen der von der Pandemie unbelasteten Jahre 2017 bis 2019 verglichen.

Folgende Kommunen im südlichen Landkreis erhalten vom Freistaat diese endgültigen Ausgleichszuweisungen: Baierbrunn 1 592 210 Euro, Brunnthal 52 525, Aying 415 511, Pullach 1469 216, Sauerlach 19 566.