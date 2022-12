Fünf Schulen im Landkreis München sind nach der Teilnahme an einem entsprechenden Landesprogramm als "gute gesunde Schulen" ausgezeichnet worden. Gewürdigt wurden die Grundschulen in Deisenhofen und Kirchheim, die Carl-Steinmeier-Mittelschule in Hohenbrunn, das Gymnasium in Ottobrunn und die Fachoberschule Haar. Bayernweit bekamen 178 Schulen bestätigt, mindestens zwei Gesundheitsprojekte aus verschiedenen Themenfeldern umgesetzt zu haben. Die Bandbreite reichte von Ernährung über Bewegung bis hin zu psychischer Gesundheit, Stress- und Suchtprävention. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagt: "Zu wissen, welche Lebensmittel und welche Ernährungsweise guttun und wie entscheidend Sport und Bewegung sind, ist ein immens wichtiger Baustein für ein gesundes Leben."