Nun gibt es auch im Landkreis München einen ersten Coronavirus-Fall. Wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei dem Infizierten um einen 58 Jahre alten Mann aus dem Landkreis. Auch er ist Mitarbeiter des Stockdorfer Autozulieferers Webasto, in dessen Belegschaft und Umfeld bisher alle Erkrankungen aufgetreten sind. Der Mann soll sich bei einem erkrankten Kollegen angesteckt haben. Wie sechs weitere Patienten liegt der Mann nun im Klinikum München-Schwabing. Damit sind aktuell acht Webasto-Mitarbeiter in Bayern infiziert sowie zwei Kinder eines Angestellten aus dem Landkreis Traunstein. Über den Wohnort des Mannes machte das Ministerium keine Angaben. Insgesamt 143 Webasto-Mitarbeiter der Stockdorfer Firmenzentrale wurden auf das Virus 2019-nCoV getestet. Zudem wurden zahlreiche Angehörige und Freunde der Erkrankten aus dem privaten Umfeld Tests unterzogen.