Demenz ist alterslos und kann die handfestesten Männerfreundschaften auf die Probe stellen. Davon erzählt der Film "Nicht schon wieder Rudi", den die Alzheimer Gesellschaft im Landkreis München in Kooperation mit dem Verein Dorfleben und Soziales in der Gemeinde Aying am Mittwoch, 16. September, anlässlich des Welt-Alzheimertags zeigt. Die Vorführung im Bürgersaal Aying an der Kirchgasse beginnt um 16 Uhr. Einlass ist von 15 Uhr an. Der Eintritt ist frei. Es gelten die Hygieneregeln. Eine Anmeldung unter ☎ 080 95/87 59 77 ist erforderlich.