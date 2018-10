21. Oktober 2018, 21:49 Uhr Geschichtsforschung Der Unterschatzl vom Unterdorf

In Ismaning war früher der Hofname das Maß aller Dinge. Damit die alten Bezeichnungen nicht verloren gehen, hat Anton Weber sie gesammelt

Von Irmengard Gnau, Ismaning

Die alteingesessenen Ismaninger kennen sie noch, den Koch-Hans und den Bauernsoller. Jüngere runzeln da vielleicht eher die Stirn ob solcher Wegbezeichnungen, sie könnten mit der Anschrift Mayerbacherstraße beziehungsweise Adalperostraße wohl mehr anfangen. Anton Weber aber sind sie noch geläufig, die alten Hofnamen, mit denen die Ismaninger jahrzehntelang ihre Einwohner und deren Wohnsitze bezeichnet haben. "Der Familienname spielte früher fast keine Rolle", erzählt Weber, gebürtiger Ismaninger und Brauchtumswart des Trachtenvereins Stamm. Schließlich bestand Verwechslungsgefahr, zumindest bei jenen Familien, von denen mehrere Vertreter am Ort wohnten und derselbe Vorname gern über mehreren Generationen weitergegeben wurde. Viel verlässlicher war da der Hausname. "Da wusste jeder, um wen es geht, den gab es zur gleichen Zeit immer nur einmal", sagt Weber.

Das Anwesen Oberschatzl trug lange Zeit die Hausnummer"Ismaning No.100". (Foto: Schlossmuseum)

Der 75-Jährige hat sie alle zusammengetragen, die alten Bezeichnungen. Auch wenn er selber schon seit seinem 35. Lebensjahr nicht mehr in Ismaning wohnt, berufliche Gründe haben ihn in den Kreis Günzburg verschlagen, ist er seinem Geburtsort doch stets eng verbunden geblieben. Dass sich Weber so intensiv als Heimatforscher betätigt hat, kam eher durch Zufall. "Mein Vater stammt aus einer alten Sach, wie man damals sagte, einem Hof, der den Namen Sturmhansl hatte", sagt Weber. Irgendwann wurde er neugierig, woher diese Bezeichnung kam, und forschte nach. Das war gar nicht so einfach, stellte er fest. Eher scherzhaft war die Interpretation, das Anwesen an der Freisinger Straße trage den Namen, weil so weit draußen der Wind eben recht heftig bläst. Tatsächlich aber, erklärt Weber, setze sich der Name wohl aus jenen der vormaligen Besitzer zusammen: Webers Großvater Johann Weber hatte das Grundstück mit einem Austragshäuschen 1904 von einem Josef Sturm erworben und dann dort eine Landwirtschaft aufgebaut. Aus Sturm und Johann wurde dann der Sturmhansl.

Heute steht das Gebäude an der Hauptstraße 35. (Foto: Privat)

Die Namen der Vorbesitzer oder Erbauer prägten häufig die Hausnamen über Jahrzehnte, teils in durch die Mundart veränderter Form. Aus Silvester wird da schnell einmal der "Festl". So kommt es auch, dass die Bezeichnungen in den offiziellen Staatsakten, die Weber durchforstete, nicht immer ganz mit den im Ort gebräuchlichen Namen übereinstimmten - der Altbayer spricht eben lieber ein "e" als ein "ö". Andere Hausnamen lassen sich vom Beruf ihrer Einwohner ableiten; der Hofbesitzer des besagten Bauernsollers etwa arbeitete neben seiner Landwirtschaft lange auch als Sattler.

Anton Weber übergibt seine Forschungen an des Gemeindearchiv (Foto: Gemeinde Ismaning)

Nachdem Webers Recherchen im Freundeskreis bekannt geworden waren, erhielt er immer mehr Anfragen, ob er da nicht auch einmal für die Nachbarsfamilie nachforschen könne. "Irgendwann hab ich gesagt: Jetzt kann ich das auch für die ganzen Straßen machen", sagt Weber und lächelt. Er orientierte sich dabei an der alten Nummerierung der Anwesen in Ismaning, quasi dem Vorgängersystem heutiger Straßenbezeichnungen. Jene alten Hausnummern wurden von 1808 an im Zuge der systematischen Vermessung des jungen bayerischen Königreichs eingeführt - die Obrigkeit wollte schließlich wissen, wo sie wie viel Steuern eintreiben konnte. Die historische Hausnummer 1 in Ismaning erhielt im ersten Kataster ein eher unscheinbares Bauernhaus an der Ecke der heutigen Jägerstraße mit der Auenstraße. Wie es zu dieser Ehre kam? Ganz einfach, erklärt Weber: Die Vermessungskommission begann meist dort mit der Nummernvergabe, wo sie einen Ort betrat, und das war im Ismaninger Fall eben von Norden her, im Unterdorf. Wo im Ort ein Anwesen lag, war ein weiteres beliebtes Element im Namen, schließlich war der "Unterschatzl", beheimatet im Unterdorf, nicht zu verwechseln mit dem "Oberschatzl", in der heutigen Hauptstraße.

Die Straßennamen lösten die alten Hausnummern in Ismaning 1949 schließlich ab. Nachdem eine erste Überlegung zur Umstellung der Systematik in den Dreißigerjahren aus finanziellen Gründen gescheitert war, führte die Gemeinde vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 52 Straßen mit Bezeichnungen ein, wie Anke von Leutsch vom Gemeindearchiv sagt. Dafür hatte sich Überlieferungen zufolge unter anderem der Kaminkehrer ausgesprochen. Das alte Nummerierungssystem war über die Jahre zu unübersichtlich geworden, nachdem man abgerissene Hausnummern neu vergeben hatte und sich so plötzlich das zu einer einstelligen Nummer gehörige Anwesen nicht mehr in der logischen Reihe, sondern weit draußen am Ortsrand befinden konnte - eine für nicht Ortskundige überaus verwirrende Lage.

Damit die alten Hofnamen darüber nicht in Vergessenheit geraten, hat Weber die Ergebnisse seiner umfangreichen Nachforschungen nun als Nachschlagewerk zusammengestellt und der Gemeinde übergeben. Im Gemeindearchiv sollen sie auch interessierten Bürgern zur Verfügung stehen, die einmal der eigenen Familiengeschichte nachgehen wollen.