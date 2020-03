Im Januar 2019 verkündet das Bundesverfassungsgericht ein weitreichendes Urteil: Aus Sicht der Richter ist es unzulässig, Menschen, die in allen Angelegenheiten eine Betreuung benötigen, von Wahlen auszuschließen. Daher können auch im Landkreis München bei der Kommunalwahl am nächsten Sonntag, 15. März, Menschen ihre Stimme abgeben, die ganzheitlich betreut werden. Um sicher zu stellen, dass der Wahlschein richtig ausgefüllt und damit auch gültig eingereicht wird, dürfen sie eine andere Person zur Unterstützung mit in die Wahlkabine nehmen. Wenn es für sie möglich ist, können sie aber auch allein wählen. So legt es die Gemeinden- und Landkreiswahlordnung fest.

Auf welche Weise die zweite Person hilft, hänge vom Wähler selbst ab, sagt Madlen Groh. Sie organisiert im Garchinger Rathaus die Wahlen. "Wenn der Wähler beispielsweise blind ist, liest der Helfer den Stimmzettel vor und setzt im Namen des Wählers ein Kreuz", sagt sie. Und damit auch jeder der neuen Wähler verstehen kann, wie die Kommunalwahl abläuft, gab die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit dazu ein Heft in leichter Sprache heraus.

Anmelden müssten die Wähler ihre Hilfsperson nicht, auch spezielle Dokumente seien nicht notwendig, um einen Helfer mit in die Wahlkabine nehmen zu dürfen, sagt Wolfgang Walser, der sich in Taufkirchen um die Wahlen kümmert. "Grundsätzlich darf das jeder, bei dem erkennbar ist, dass er Hilfe braucht", sagt er. Eine Hilfsperson könne jeder sein, den der Wähler akzeptiert. "Meiner Erfahrung nach bringen die meisten ihre eigene Hilfe mit", sagt Groh.

Im vergangenen Jahr verzeichnete das Amtsgericht München 16 381 Betreuungsverfahren, etwa die Hälfte der Betreuer waren Familienangehörige. Doch auch wer am Sonntag ohne Betreuer ins Wahllokal kommt und Hilfe benötigt, kann seine Stimme abgeben. Jeder Wähler und sogar die Wahlhelfer selbst dürfen mit in die Wahlkabine. "Das ist völlig unproblematisch", sagt Walser.

Laut Walser werden die Wahlhelfer in Schulungen vor der Wahl informiert, dass sie eventuell als Hilfsperson von einem Wähler ausgewählt werden könnten. "Und auch in den Wahllokalen werden sie bei der Einweisung nochmals auf Unparteilichkeit, Sorgfalt und Verschwiegenheitspflicht hingewiesen", sagt er.

Ob eine fremde Person mit in die Wahlkabine solle, entscheide jeder Betreute selbst, sagt Manfred Bock, der Mitglied im Behindertenbeirat des Landkreises ist und eine Hemmschwelle für Wahlberechtigten ausgemacht hat: "Ich halte das aus Datenschutzgründen für problematisch." Er sagt, dass einige Betreute lieber nicht von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen würden, aus Angst davor, dass eine andere Person erfährt, wen sie wählen. "Ich gehe davon aus, dass die meisten Briefwahl machen", sagt er. Sie sehen sich die Wahlunterlagen zu Hause in Ruhe an. Dort können sie ihr Kreuzchen mit einer anderen Person zusammen setzen.