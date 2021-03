Das Landratsamt strebt eine bessere Vernetzung von Akteuren und Initiativen im Landkreis an, die sich in den Bereichen fairer Handel und Partnerschaften mit dem globalen Süden engagieren. Die seit Februar vergangenen Jahres im Landratsamt ansässige Koordinationsstelle für kommunale Entwicklungspolitik plant deshalb eine Bestandsaufnahme. So soll ein Überblick geschaffen werden und es soll klar werden, wo Bedarfe bestehen. Um möglichst alle relevanten Personen und Stellen im Landkreis zu erfassen, bittet das Landratsamt um Unterstützung. Alle Interessenten werden in einen gemeinsamen Verteiler aufgenommen und zu einer Vernetzungsveranstaltung eingeladen. Auf dieser soll erarbeitet werden, wie der Austausch entwicklungspolitischer Akteure im Landkreis gestaltet werden kann. Personen oder Gruppen werden gebeten, sich bei Koordinatorin Johanna Feix unter Telefon 089/62 21-12 55 oder per E-Mail an FeixJ@lra-m.bayern.de zu melden.