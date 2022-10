Zum zweiten Mal in Folge ist die Geothermie-Anlage der Erdwärme Grünwald (EWG) als "Goldenes Kraftwerk" ausgezeichnet worden. Bei der Preisverleihung im Rahmen des Praxisforums Geothermie Bayern in Pullach hat der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) die Grünwalder Anlage neben der in Waldkraiburg als eines der zwei effizientesten Geothermie-Heiz- und Kraftwerke bezeichnet und insgesamt ein Hohelied auf das Potenzial der Erdwärme im Freistaat angestimmt. Die bayerischen Geothermieanlagen hätten 2021 insgesamt mehr als 1,5 Terrawattstunden Wärme erzeugt sowie 149 400 Megawattstunden Strom und damit ihre Rolle in der bayerischen Energieversorgung noch einmal ausgebaut, heißt es in einer Pressemitteilung des Marketingbüros der EWG. Er nehme den Preis in Vertretung für viele Menschen entgegen, die beharrlich und überzeugt jahrelang an den Projekten gearbeitet hätten, sagte EWG-Chef Andreas Lederle in seiner Dankesrede. "Wir beweisen mit der Geothermie, dass wir die Bevölkerung langfristig mit lokaler Wärme versorgen können - und dies zu sozialverträglichen Preisen."